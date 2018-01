Пророчества уже сбывались: названы знаменитости, которые умрут в этом году По теме: Портал ежегодно публикует список 50 знаменитостей, которые, по мнению администраторов, имеют большие шансы умереть в течение года, передает со ссылкой на . По случаю Нового года на сайте обнародовали имена мировых лидеров, артистов, бизнесменов и других известных лиц, смерть которых уже, вероятно, близко. Критерии отбора просты: о смерти человека должны написать мировые СМИ. "Ежегодно из списка предыдущего года могут повторятся лишь 25 кандидатов", - прокомментировали в The DeathList. Известные личности из списка 2018: Актер Кирк Дуглас (102 года), супруг королевы Елизаветы II принц Филипп (97 лет), американский политик (82 года), модельер Пьер Карден (96 лет), создатель комиксов Стэн Ли (96 лет), экс-президент Джимми Картер (94 года), зимбабвийский правитель Роберт Мугабе (94 года), экс-президент Джордж Буш-старший, певец Шарль Азнавур (94 года), американский политик Генри Киссинджер (95 лет), прежний папа римский Бенедикт XVI (91 год), экс-президент Египта Хосни Мубарак (90 лет), актер Шон Коннери (88 лет), ученый Стивен Хоккинг (76 лет), музикан "Роллинг Стоунз" Ронни Вуд (71 год). В 2017 году сайт предсказал смерть основателя Playboy Хью Хефнера, легенды телевидения Брюса Форсайта, убийцы Йена Брейди, певца Фатса Домино и боксера Джейка Ламотта. Всего The DeathList угадали со смертью 17 из 50 знаменитостей. В 2016 году сайт The DeathList правильно предсказал 12 смертей: Дэвид Боуи, Мухаммад Али, Виктория Вуд, Алан Рикман, сэр Терри Воган, Ронни Корбетт, Принц Джордж Майкл, Кэрри Фишер, Кэролайн Аерн, Джин Уайлдер. Смотрите: знаменитости, смерть которых The DeathList предсказал в 2017 году











