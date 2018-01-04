Журнал The Economist предсказывает, что в 2018 году официально уйдут в отставку близкие к российскому лидеру Владимиру Путину президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и глава Кубы Рауль Кастро, а также самый богатый человек Гонконга Ли Кашин и, вероятно, король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд из Саудовской Аравии, который уступит престол своему сыну Мухаммаду. – ред.

Эти страны отличаются друг от друга. Саудовская Аравия – это все-таки наследственная монархия и как не крути, там смена лидера установлена соответствующим законом, законом о монархии. В таких странах, как Саудовская Аравия, с абсолютными монархиями, смена правителя всегда происходит более гладко потому что налажен легальный механизм смен властителей. Персоны меняются и система остается стабильна. Именно следовательно Саудовская Аравия является довольно стабильным государством, в независимости от того, кто является официальным или фактическим властителем на данный момент. Если на место нынешнего короля придет наследник, то система все равно будет оставаться стабильной.

На Кубе все сложнее. Там, как и в России, система завязана на конкретную персону. В таких странах не существует легальных механизмов для смены власти, они разрушены. Институтов для смены власти тоже не существует. Конечно, это не монархия, это квазимонархия. Нет существующего закона о наследовании престола. С другой стороны формально закон предполагает смену власти через демократические выборы, которых в реальности не происходит. В результате получается, что каждый раз в случае необходимости смены власти (например, пора уходить Раулю Кастро) наступает кризис. Каждый раз спецслужбам приходится задумываться о передаче власти. И от сюда начинаются всякие проблемы – поедание друг друга, какие-то разборки. Все это происходит в обстановке абсолютной секретности и о смерти лидера люди узнают через несколько дней.

Таким образом, получается, что государство находится в перманентном кризисе. Потому что оно зажато между фактической монархией и отсутствием реального закона о передаче престола.

Однажды с этой проблемой столкнется и сама Россия. Наиболее яркий пример квазимонархии, где действительно вся система завязана на одну персону, на Путина. Легальные механизмы смены власти разрушены, а те, что прописаны в законе, не работают. Получается, что во многих странах такого типа власть и механизм ее смены узурпированы спецслужбами. Каждый раз именно они решают, кто будет следующим.

Возможно, у них идут какие-то внутренние конфликты, но в целом именно спецслужбы решают, кто будет следующим. И это самая большая беда таких стран. Смена власти происходит в предельно закрытом режиме, предельно непрозрачно и предельно непрогнозируемо. Смена власти действительно происходит в ручном режиме, как и управление государством.

Но когда система завязана на одну персону, и в тоже время существует закон, который запрещает одному человеку находиться дольше положенного срока, мы сталкиваемся с ситуацией, когда под таких людей происходит реконфигурация институций. И тогда приоритет дается какому-то другому институту, например, из президентского смещается на парламентский.

Скорее только после 24-го года это ждет и Россию. Ни в коем случае нельзя рассчитывать на победу оппозиционных движений. Прослойка молодежи в России очень слаба и инфантильна и даже надеяться на то, что сможет победить Навальный – это просто смешно. К сожалению, Навальный не либеральная альтернатива Путину.

На каком бы посту не пребывал человек в таких режимах, он будет до того момента, пока смерть не разлучит его с государством. В этом плане та же Саудовская Аравия выглядит как более стабильное государство.

Во всех этих странах есть другая проблема — почему не может уйти уходящий президент? Потому что он не получает никаких гарантий. Если он реально пытается уйти с политики – он попросту теряет защиту и будет уничтожен. В общем, такие правители — заложники той ситуации и того режима, который сами же и создали.

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