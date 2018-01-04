Объем репатриации дивидендов в 2017г составил $1,8 млрд

Объем репатриации дивидендов иностранными инвесторами в 2017 году составил $1,8 млрд, сообщил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) ОлегЧурий.

"Согласно оперативным данным, сумма репатриации составила $1,8 млрд. Это несколько больше, чем мы ожидали (...) вероятно, это связано с тем, что в конце года мы позволили репатриацию дивидендов до 2014 года, наверное, компании более активно начали выводить дивиденды. Но мы не видим проблемы в том, что сумма репатриации оказалась немного больше, чем ожидалось", - сказал он в эфире "Радио Вести" в среду.

О.Чурий также сообщил, что в ближайшее время НБУ направит отечественным банкам требование для изучения желания их клиентов репатриировать дивиденды за 2017 год.

"Наша процедура заключается в необходимости оценить возможный отток иностранной валюты, то есть покупка валюты и репатриация за границу, влияние этого оттока на валютный рынок. С этой целью в ближайшее время мы направим украинским банкам требование относительно желания их клиентов репатриировать дивиденды за 2017 год. После того как мы соберем информацию от банков, сделаем определенную оценку и уже на ее базе будем проводить либерализацию", - добавил О. Чурий.

Как сообщалось, Нацбанк в начале июня 2016 года разрешил репатриацию дивидендов, начисленных иностранным инвесторам за 2014-2015 гг. При этом центробанк установил предельную сумму дивидендов, которую разрешается вернуть за границу: в течение календарного месяца она не должна превосходить большего из двух предельных значений – $1 млн (в эквиваленте) или 10% от общего объема дивидендов. В случае, если указанные 10% превышают $5 млн, максимальная сумма репатриации дивидендовза месяц не может превосходить $5 млн.

В середине апреля 2017 года Нацбанк разрешил с мая начать репатриацию дивидендов также за 2016 год, ограничив ее ранее установленным лимитом в $5 млн в месяц.

В середине декабря 2017-го и. о. главы НБУ Яков Смолий заявил о намерении центробанка увеличить ежемесячный лимит репатриации дивидендов на одно юридическое лицо.

"Репатриация дивидендов за 2017 год, непременно, будет разрешена. Ограничение - $5 млн в месяц. Планируем увеличить эту сумму или вообще отменить", - сказал он.