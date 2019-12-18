Погода, Новости, загрузка...
Зеленский подписал закон о верификации пенсий и госвыплат
18.12.2019 20:51
Владимир Зеленский подписал закон о верификации пенсий и государственных выплат Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 