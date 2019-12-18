Об этом он заявил в среду, 18 декабря, во время открытия Офиса противодействия рейдерству сообщает Укринформ.

"За эти сто дней уволены по собственному желанию или по другим причинам сотни государственных служащих из разных ведомств. Ситуация в Минздраве заключается в том, что туда зашла новая команда, и далеко не все люди, которые были лояльны к предыдущему министру, госпоже Ульяне Супрун, нашли общий язык с новым министром. Я это с этим связываю", - сказал Гончарук.

По его словам, это нормальный рабочий процесс.

Глава правительства заверил в том, что смена заместителей министра здравоохранения не повлияет на ход медреформы.

Накануне сообщалось, что заместитель министра здравоохранения Младена Качурец и директор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита написали заявления на увольнение. Качурец отметила, что рассчитывала на продолжение трансформации здравоохранения "вместе с сильной командой госслужащих", но реальность оказалась разочаровывающей уже с первых дней.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира