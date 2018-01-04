Хозяева новеньких Tesla Model 3 обнаружили в своих автомобилях необычную «пасхалку».

svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/tesla-e1515063444367.jpg" title="Владельцы Tesla Model 3 нашли в своем автомобиле трогательную шуточную опцию (ВИДЕО)" alt="Владельцы Tesla Model 3 нашли в своем автомобиле трогательную шуточную опцию (ВИДЕО)" width="480" height="236"size-full wp-image-4665089" />

В программном обеспечении электрокара была найдена шуточная опция, информирует svodka.net.

Открыв окно «О вашей Tesla» хозяин машины нажал и удерживал некоторое время цифру 3. В итоге, логотип автомобиля «уехал» и появился снимок, на котором Илон Маск запечатлен со всей командой, разрабатывавшей Model 3.

Tesla Model 3 software has an hidden Easter egg with hat tip to the team https://t.co/88p67gp5Ym pic.twitter.com/Sbfrxcvxel Читайте: Tesla Model S возглавил новый автомобильный рейтинг — MyTesla (@MyTeslaBE) 2 січня 2018 р.

Эта опция подтверждает тот факт, что для Илона Маска Model 3 – автомобиль особенный и долгожданный, несмотря на все сложности, возникшие во время изготовления.

Напомним, первые электрокары Tesla Model 3 были отправлены своим владельцам в конце 2017 года. Стоит эта модель от 35 тыс. долларов США. Для сравнения, Model S стоит от 75 000 до 100 000 долларов, Model X — от 80 тысяч.

Справка. «Пасхалка» — незадокументированная шуточная опция, не влияющая на возможности. Шуточная опция в Model 3 – не первая. В 2016 году владельцы нашли в своих Model X навигатор по «дорогам» Марса.

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