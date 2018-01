Хозяева новеньких Tesla Model 3 обнаружили в своих автомобилях необычную «пасхалку».

В программном обеспечении электрокара была найдена шуточная опция, информирует svodka.net.

Открыв окно «О вашей Tesla» хозяин машины нажал и удерживал некоторое время цифру 3. В итоге, логотип автомобиля «уехал» и появился снимок, на котором Илон Маск запечатлен со всей командой, разрабатывавшей Model 3.

Tesla Model 3 software has an hidden Easter egg with hat tip to the team https://t.co/88p67gp5Ym pic.twitter.com/Sbfrxcvxel

