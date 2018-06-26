Более четырех лет подряд Российская Федерация прибегает к пыткам, психологическому давлению в отношении незаконно удерживаемых и осужденных украинских граждан. Об этом говорится в комментарий МИД Украины по случаю Международного дня поддержки жертв пыток, со ссылкой на пресс-службу министерства передает.

"26 июня Украина вместе с международным сообществом отмечает Международный день поддержки жертв пыток... Уже более четырех лет подряд Российская Федерация, как государство-агрессор, ежедневно совершает преступления против граждан Украины - прибегает к пыткам, психологическому давлению в отношении незаконно удерживаемых и осужденных украинских граждан на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях нашего государства", - говорится в заявлении министерства.

В МИД добавили, что регулярный мониторинг специализированными международными механизмами с соблюдением принципов беспрепятственного доступа ко всем местам лишения свободы и полной приватности собеседований со всеми задержанными на временно оккупированных территориях до сих пор невозможен и отвергается Россией и ее оккупационной администрацией.

"Очередным свидетельством этого стал недавний визит Специального докладчика ООН по противодействию пыткам Нильса Мельцера, которому РФ отказала в допуске к местам содержания в оккупированном Крыму... Ситуация также осложнена тем, что Российская Федерация в отличие от Украины не является стороной Факультативного протокола к Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а следовательно Подкомитет против пыток не имеет возможности осуществлять мониторинг в России. Эта страна также почти прекратила сотрудничество с особыми процедурами СПЧ, в частности визит в РФ Специального докладчика ООН по противодействию пыткам уже дважды был отменен", - констатировали в МИД

В министерстве напомнили Российской Федерации, она является стороной Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и потребовало от России "выполнять свои международные обязательства в полном объеме".

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал европейских партнеров ввести санкции против представителей Российской Федерации, причастных к пыткам граждан Украины.

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