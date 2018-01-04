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God Save Our Young Blood. Лана Дель Рей презентовала песню. Аудио
04.01.2018 13:13
Американский певец BØRNS вместе с певицей Ланой Дель Рей выпустили трек God Save Our Young Blood. Песня войдет в студийный альбом музыканта, который будет называться Blue Madonna. Релиз пластинки запланирован на 12 января 2018 года. Запись прослушали на YouTube более 600 тыс. пользователей за сутки.   | Лана Дель Рей записала песню вместе с коллегой Фото: ЕРА Последний альбом Ланы Дель Рей – Lust for Life – вышел в июле 2017 года.видео Видео: BØRNSmusicVEVO / YouTube

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