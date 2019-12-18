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В Минске на заседании ТКГ представители Украины и "Л/ДНР" не пришли к согласию
18.12.2019 21:10
В Минске на заседании ТКГ представители Украины и "Л/ДНР" не согласовали обмен пленными Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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