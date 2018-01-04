Порядок формирования сетей предоставления первичной медпомощи вынесен на общественное обсуждение

Проект приказа Министерства здравоохранения Украины и Министерства регионального развития и ЖКХ "Об утверждении порядка формирования сетей оказания первичной медицинской помощи", обнародован на сайте профильного министерства для общественного обсуждения.

В порядке прописаны такие понятия, как территория планирования, перспективный план, способная сеть предоставления первичной медицинской помощи (ПМП), доступность ПМП, территория доступности, а также место предоставления ПМП.

В документе прописаны критерии, которым должна соответствовать способная сеть предоставления ПМП, на основании которых разрабатывается перспективный план, содержащий картографическую и описательную части.

Перспективный план разрабатывают и утверждают областные государственные администрации с привлечением, в случае необходимости, умышленно созданной рабочей группы. При этом представители облгосадминистраций проводят консультации с уполномоченными представителями органами местного самоуправления.

Документ разработан в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 6 декабря 2017 года №983 об утверждении порядка и условий предоставления субвенции на осуществление мероприятий, направленных на развитие медицины в сельской местности.