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Меган Маркл і принц Гаррі знехтували ще одним святом королеви Єлизавети
18.12.2019 21:14
35-річний принц Гаррі і 38-річна Меган Маркл влаштували собі відпустку. Герцоги Сассекські протягом шести тижнів відмовилися від виконання своїх королівських обов'язків. Закохані вирішили присвятити цей час сім'ї. На цей період припали і всі різдвяні урочистості. Багато хто був упевнений, що заради королеви Великобританії подружжя зробить виняток і з'явиться на святі.

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У Букінгемському палаці вже пройшла вечірка, яка організовується, щоб подякувати всьому персоналу, який працює з королівською родиною. Захід Єлизавета II оплачує з власної кишені. Але герцог і герцогиня Сассекські не перервали свою відпустку заради цього.

Зараз подружжя проводять час із сином Арчі і мамою Меган. Вони знаходяться не в Великобританії, але де саме, поки залишається невідомим. Раніше повідомлялося, що пара проведе свята в США у мами герцогині.

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