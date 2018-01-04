Иск призывает судью отвергнуть обвинения и приказать Мюллеру прекратить расследование дел вотношении деятельности Манафорта до начала президентской кампании в США.

Экс-глава избирательного штаба Дональда Трампа и политтехнолог Партии регионов Пол Манафорт подал иск в суд против специального прокурора Роберта Мюллера, информирует svodka.net.

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Об этом сообщило издание The Washington Times.

По мнению Манафорта, спецпрокурор не имел юридических полномочий расследовать и выдвигать против него обвинения по отмыванию денег до 2016 года. Преступления, в которых обвиняют Манафорта, не связаны с избирательной кампанией США 2016-го и касаются исключительно работы Манафорта и его партнера Рика Гейтса в Украине. Как указано в иске, деятельность Манафорта в Украине завершилась за два года до того, как Манафорт присоединился на короткий период времени к штабу Трампа.

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Иск призывает судью отвергнуть обвинения и приказать Мюллеру прекратить расследование дел вотношении деятельности Манафорта до начала президентской кампании в США.

Как сообщали новости мира ранее, ФБР изучает крупные денежные переводы от офшорных компаний Манафорта на счета в США. Его подозревают в отмывании денег для правительства Украины времен Виктора Януковича.

Обвинение Полу Манафорту и Ричарду Гейтсу, обнародованное 30 октября 2017 года, содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплату налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранного учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

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Манафорт — центральная фигура в расследовании специального прокурора Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Дональда Трампа и Россией, отчасти из-за многочисленных связей Манафорта с россиянами и его работу с Януковичем.

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