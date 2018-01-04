Госбюджет-2018 предусматривает увеличение финансирования МВД на 20% и Госпогранслужбы на 18%

Государственный бюджет Украины на 2018 год предусматривает выделение 65,99 млрд грн Министерству внутренних дел Украины, что на 20% больше чем в 2017 году, и Государственной пограничной службы на 17,9% до 9,3 млрд грн.

Об этом говорится в тексте закона "О Государственном бюджете Украины на 2018 год", опубликованном на сайте Верховной Рады.

При этом в 2017 году МВД выделялось 54,84 млрд грн.

В 2018 году сохранены расходы на инженерно-техническое обустройство государственной границы в прошлогодних объемах – 500 млн грн.

Также 200 млн грн предусмотрено на строительство или покупку жилья военнослужащим Госпогранслужбы.

На Национальную гвардию предусмотрено 10,9 млрд грн, из них 200 млн грн на жилье военным; на Государственную миграционную службу в госбюджете предусмотрено 2,87 млрд грн.

На Государственную службу по чрезвычайным ситуациям предусмотрено 11,23 млрд грн, из них 361,8 млн грн на гидрометеорологическую деятельность, 90 млн грн на жилье, 600,8 млн грн – на приобретение пожарной и другой специальной техники отечественного производства, 400 млн грн - на приобретение, модернизацию и ремонт вертолетной техники.

На Национальную полицию предусмотрено 24,5 млрд грн.

Киев. 4 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Государственный бюджет Украины на 2018 год предусматривает выделение 65,99 млрд грн Министерству внутренних дел Украины, что на 20% больше чем в 2017 году, и Государственной пограничной службы на 17,9% до 9,3 млрд грн.

Об этом говорится в тексте закона "О Государственном бюджете Украины на 2018 год", опубликованном на сайте Верховной Рады.

При этом в 2017 году МВД выделялось 54,84 млрд грн.

В 2018 году сохранены расходы на инженерно-техническое обустройство государственной границы в прошлогодних объемах – 500 млн грн.

Также 200 млн грн предусмотрено на строительство или покупку жилья военнослужащим Госпогранслужбы.

На Национальную гвардию предусмотрено 10,9 млрд грн, из них 200 млн грн на жилье военным; на Государственную миграционную службу в госбюджете предусмотрено 2,87 млрд грн.

На Государственную службу по чрезвычайным ситуациям предусмотрено 11,23 млрд грн, из них 361,8 млн грн на гидрометеорологическую деятельность, 90 млн грн на жилье, 600,8 млн грн – на приобретение пожарной и другой специальной техники отечественного производства, 400 млн грн - на приобретение, модернизацию и ремонт вертолетной техники.

На Национальную полицию предусмотрено 24,5 млрд грн.