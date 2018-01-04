Считаете ли вы себя умным человеком? А как бы вы ответили на вопрос о том, кто самый умный человек на Земле? Эйнштейн? Хокинг? Фейнман? Почему-то только физики в голове.

А, например, Ким Пик, ставший прототипом «Человека дождя», — американец с феноменальной памятью, который мог запоминать до 98% прочитанной информации, за что получил прозвище Ким-пьютер, к концу жизни знал наизусть около 12 000 книг.

Даниел Таммет доказал, что за неделю может полностью освоить незнакомый язык на примере исландского. А 14 марта 2004 года побил рекорд Европы, воспроизведя 22 514 знаков после запятой числа Пи за 5 часов и 9 минут.

Уильям Джеймс Сидис, необыкновенный вундеркинд, обладавший необычайными математическими, лингвистическими и умственными способностями, знал 40 языков, писать научился уже в годовалом возрасте, а в три читал «Гомера» в оригинале. Он умер от кровоизлияния в мозг в 46 лет, но вряд ли это связано с его неординарностью, так как его отец умер от того же недуга.

В книге рекордов Гиннеса Ким Унг Йонг, коэффициент интеллекта которого оценивается в 210, записан в качестве самого умного человека в мире. В 7 лет он был приглашён NASA для прохождения обучения в Colorado State University.

Так что есть суть понятия «умный»? На бытовом уровне это слово означает способности находить решения, скажем так, жизненных задач, отчётливо представлять последствия своих действий, а отнюдь не способность делить с точностью до 10-го знака после запятой. В чуть более сложной интерпретации – это человек с высоким уровнем индивидуальности, обладающий самостоятельным мышлением и сформированным собственным мнением. Такой человек умеет адаптироваться к жизни и находить общий язык с другими людьми, оставаясь самим собой и не нарушая собственных принципов. Правда, из такого определения можно сделать вывод о том, что умный человек не обязательно образован, начитан и много знает.

Ни один человек не в состоянии адекватно оценить свои умственные способности. Для этого даже есть специальный термин – эффект Даннинга-Крюгера, в соответствии с которым умные и талантливые люди, как правило, сильно принижают свои способности, а те, кто, напротив, не отличаются не то, чтобы остротой ума, но просто сообразительностью, считают, что, например, Эйнштейну просто повезло, что те не жили с ним в одно время. Такие люди, загадывая желание, глядя на «падающую звезду», вряд ли просят у Вселенной, чтобы та сделала их умнее.

Но и глупыми их назвать не получается, ведь они абсолютно успешно сосуществуют в социуме. И здесь на помощь приходит наука, которая определяет таких людей, как функционально неграмотных. Этот термин можно назвать относительно молодым – ему лет 20-25. Суть такова: c одной стороны, люди посещают школы, неграмотность практически искоренена, но, при этом, люди в последние десятилетия совершенно не становятся умнее и не достигают новых высот в общечеловеческом масштабе. Более того, они всё хуже справляются со своими профессиональными обязанностями, сменяя на постах предшественников. Потребление постепенно превалирует над созданием и созиданием. Несколько исследований показали, что хотя люди и умеют читать, они абсолютно не понимают смысла прочитанного. От слова «совсем». Будь то книга, или инструкция к новому высокотехнологичному гаджету. Помимо этого, такие люди не могут написать логически связанный текст. То есть суть их мысли будет понятна, но это будет набор слов, а не логически связанное предложение. То есть люди, страдающие функциональной неграмотностью, прекрасно узнают знакомые слова, но они не могут адекватно декодировать язык. У них не получается наслаждаться художественным смыслом и воспринимать техническую информацию. У таких людей чётко прослеживается культурная деградация. Помимо этого, они могут стать причиной аварий и даже катастроф. Человек, неспособный прочитать должностную инструкцию, который ищет в ней лишь знакомые слова, с указанием того, «на какие кнопки нажимать», попросту опасен. И уж точно он не привнесёт никакого вклада в развитие человечества как вида, деградируя в тепле и уюте, созданными теми, кто по-настоящему работает. Они склонны всё упрощать, пользоваться результатами деятельности других людей, постоянно на них же жалуясь, например, «в двадцать первом-то веке могли бы уже и получше сделать». Так сделайте, господа.

И если просто безграмотного человека можно научить читать и писать, то функционально неграмотного, бесспорно, нет.

Ещё в 2003 году выяснили, что в российских школах только 36% учащихся обладают достаточными навыками чтения и из них только 25% могут адекватно выполнять задания хотя бы среднего уровня сложности. А вот высокий уровень грамотности чтения, который проявляется в способности понимать сложные тексты, критически воспринимать информацию, формулировать гипотезы и выводы, наблюдался лишь у 2% учащихся. Считается, что помимо банально наплевательского отношения к учёбе, причинами такого распространения глупости являются рутина и монотонность. На сегодняшний день к этому добавилось огромное количество информационных потоков, которое началось с распространения цветного телевидения. В этом смысле жути нагоняют всем известные антиутопии вроде «1984», «О, удивительный новый мир», «451 градус по фаренгейту» и т.п. Одно исследование французских учёных утверждало, что дети в возрасте от 1 до 3 лет, проводившие за телевизором больше двух часов в день, утрачивали часть когнитивных функций. Так, например, всем известен тот факт, что Стив Джобс и Билл Гейтс отбирали у своих детей электронные гаджеты. Здесь стоит сделать ремарку о том, что качество данной работы можно подвергать сомнениям, так как подобного рода исследования довольно сложно проводить хотя бы из-за того, что испытуемым следует предоставить абсолютно одинаковые условия при том, что они изначально должны быть максимально похожи по входным параметрам.

Считается, что книга делает человека умнее. Но так ли это? Как минимум, регулярное чтение способно ликвидировать функциональную неграмотность. Например, в Великобритании и Японии этому способствуют через законов о поддержке чтения, о библиотеках и просто через массовую пропаганду чтения. Но необходимо отдавать себе отчёт в том, что чтение – только лишь способ получения информации. Так, например, слух является не менее эффективным источником получения информации. Казалось бы, аудио книги, хороший тому пример. Но, как оказалось, важен не сам процесс, а его наполнение. Грегори Карри, профессор философии, однажды заявил , что не следует утверждать, что литература делает нас лучше в человеческом, нравственном или социальном отношениях, независимо от того, о литературе какого качества идёт речь. Однако в 2006 и 2009 годах канадские психологи Рэймонд Мар и Кейт Оатли доказали обратное. Люди, активно читающие художественную литературу, способны лучше понимать других людей, активно им сопереживать и смотреть на мир с позиций других людей (то есть ставить себя на место оппонента). Здесь, правда, есть оговорка. А что, если, наоборот, чуткие люди просто любят много читать?

Очень важным аспектом является то, как вы читаете: поверхностно и быстро, либо внимательно и вдумчиво, когда вы представляете себе море подробностей, пропитываясь атмосферой книги, меняетесь под нравственным и эмоциональным воздействием – это и меняет вас. Умение такого погружения во время чтения запускает в мозге процессы, подобные тем, которые протекали бы в случае, если описываемые события, действительно настигли нас в реальности. Любовь, полёты в космос, разгадка головоломок, борьба с пришельцами или орками, противостояние диктатуре – всё это, суть, настоящая тренировка в симуляторе со всеми вытекающими последствиями, включая приобретение навыков и черт характера. Как минимум, благодаря чтению, вы получите неоценимый опыт, разовьёте свои эрудированность и абстрактное мышление, а также улучшите свои социальные навыки.

P. S.

Я умышленно не делают выговор ни на одном из выводов, так как просто не могу ничего утверждать со стопроцентной уверенностью. Эти самые выводы вы должны сделать сами, через приобретения жизненного опыта.

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