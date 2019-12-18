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Британцы разработали кривой унитаз, чтобы сотрудники меньше сидели в туалете
18.12.2019 22:07
Британский стартап разработал наклоненный унитаз, чтобы сотрудники не сидели долго в туалете
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
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