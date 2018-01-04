Бойцы Национальной гвардии Украины задержали связанного с боевиками жителя Донецка. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальном сайте Нацгвардии.

По полученным данным, мужчину задержали на одном из блокпостов возле города Угледар Донецкой области - его автомобиль остановили для проверки по информационно-розыскной базе.

"Гражданин У. 1985 года рождения, житель города Донецк, имеет связь с незаконными вооруженными формированиями так называемой ДНР", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что задержанного передали в местное отделение Национальной полиции по подозрению в совершении преступления по ч.1 ст.260 УК Украины (создание и участие в незаконных вооруженных формированиях).

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Донецкой области осудили женщину, которая являлась информатором боевиков , она передавала террористам данные об украинских военных.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира