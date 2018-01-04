|В Нацгвардии сообщили о задержании сообщника боевиков "ДНР"
|04.01.2018 13:24
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Бойцы Национальной гвардии Украины задержали связанного с боевиками жителя Донецка. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальном сайте Нацгвардии.
По полученным данным, мужчину задержали на одном из блокпостов возле города Угледар Донецкой области - его автомобиль остановили для проверки по информационно-розыскной базе.
"Гражданин У. 1985 года рождения, житель города Донецк, имеет связь с незаконными вооруженными формированиями так называемой ДНР", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что задержанного передали в местное отделение Национальной полиции по подозрению в совершении преступления по ч.1 ст.260 УК Украины (создание и участие в незаконных вооруженных формированиях).
Как сообщал MIGnews.com.ua, в Донецкой области осудили женщину, которая являлась информатором боевиков, она передавала террористам данные об украинских военных.
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