Чем старше респонденты, тем чаще они говорят об ухудшении собственного экономического положения

76% украинский убеждены , что дела в Украине идут в неправильном направлении, 13% - выражают противоположное мнение, 11% - затрудняются с оценками в этом вопросе.

Относительно меньше пессимизма выражают жители центральных и западных регионов, высокий уровень критики на Юге.

Инфографика: ratinggroup.ua

Инфографика: ratinggroup.ua

Лишь 8% опрошенных заявляют об улучшении экономического положения их семей за последние полгода.

60% наоборот говорят об ухудшении. А 30% каких-то изменений не заметили.

Больше только тех, кто видит ухудшение личного имущественного состояния, - на Юге (74%), меньше только - на Западе (40%).

Инфографика: ratinggroup.ua

Вместе с тем за вступление в Европейский союз высказываются 51% опрошенных, против вступления - 29%, за вступление в НАТО - 44%, против - 36%.

Инфографика: ratinggroup.ua

Инфографика: ratinggroup.ua Инфографика: ratinggroup.ua