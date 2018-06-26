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Лишь 13% украинский считают, что дела в стране идут в правильном направлении, - Инфографика
26.06.2018 13:36
Лишь 13% украинский считают, что дела в стране идут в правильном направлении, - Инфографика
Чем старше респонденты, тем чаще они говорят об ухудшении собственного экономического положения
Опроса социологической группы "Рейтинг" проводилось 14-24 июня средь населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Методом формализованного интервью опрошено 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.
Лишь 13% украинский считают, что дела в стране идут в правильном направлении, - Инфографика Фото: из свободных источников

76% украинский убеждены , что дела в Украине идут в неправильном направлении, 13% - выражают противоположное мнение, 11% - затрудняются с оценками в этом вопросе.

Относительно меньше пессимизма выражают жители центральных и западных регионов, высокий уровень критики на Юге. 

Инфографика: ratinggroup.ua

Инфографика: ratinggroup.ua

Лишь 8% опрошенных заявляют об улучшении экономического положения их семей за последние полгода.

60% наоборот говорят об ухудшении. А 30% каких-то изменений не заметили.

Больше только тех, кто видит ухудшение личного имущественного состояния, - на Юге (74%), меньше только - на Западе (40%). 

Инфографика: ratinggroup.ua

Вместе с тем за вступление в Европейский союз высказываются 51% опрошенных, против вступления - 29%, за вступление в НАТО - 44%, против - 36%. 

Инфографика: ratinggroup.ua

Инфографика: ratinggroup.ua
 

Напомним, фонд "Демократические инициативы" и Центр Разумкова обнародовали очередные рейтинги возможных кандидатов в президенты, а также политических партий.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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