|Лишь 13% украинский считают, что дела в стране идут в правильном направлении, - Инфографика
|26.06.2018 13:36
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Чем старше респонденты, тем чаще они говорят об ухудшении собственного экономического положенияОпроса социологической группы "Рейтинг" проводилось 14-24 июня средь населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Методом формализованного интервью опрошено 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.
Фото: из свободных источников
76% украинский убеждены , что дела в Украине идут в неправильном направлении, 13% - выражают противоположное мнение, 11% - затрудняются с оценками в этом вопросе.
Относительно меньше пессимизма выражают жители центральных и западных регионов, высокий уровень критики на Юге.
Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua
Лишь 8% опрошенных заявляют об улучшении экономического положения их семей за последние полгода.
60% наоборот говорят об ухудшении. А 30% каких-то изменений не заметили.
Больше только тех, кто видит ухудшение личного имущественного состояния, - на Юге (74%), меньше только - на Западе (40%).
Инфографика: ratinggroup.ua
Вместе с тем за вступление в Европейский союз высказываются 51% опрошенных, против вступления - 29%, за вступление в НАТО - 44%, против - 36%.
Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua
Напомним, фонд "Демократические инициативы" и Центр Разумкова обнародовали очередные рейтинги возможных кандидатов в президенты, а также политических партий.