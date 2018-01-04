Минэнергоугля прогнозирует рост экспорта электроэнергии в 2018г на 15-20%

Украина в 2018 году планирует увеличить экспорт электроэнергии в страны ЕС и Молдову на 15-20% – до 5,855 млрд кВт-ч по сравнению с ожидаемых около 5 млрд кВт-ч в 2017-м.

Согласно прогнозному балансу ОЭС Украины на 2018 год, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", поставки с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии, Румынии планируются в объеме 3,6 млрд кВт-ч, в направлении Польши – 1,2 млрд кВт-ч, в Молдову – 1,055 млрд кВт-ч.

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Как сообщалось, Украина в январе-ноябре 2017 года увеличила экспорт электроэнергии на 34,4% (на 1 млрд 203,8 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 4 млрд 707,6 млн кВт-ч. В частности, поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" составили 2 млрд 848,9 млн кВт-ч (+6,9% к 11 мес.-2016), в Польшу – 780,1 млн кВт-ч (-6,6%), в Молдову – 1 млрд 78,6 млн кВт-ч (+291,5 раза).

Украина в январе-ноябре 2017 года экспортировала электроэнергию на $221,96 млн, в т.ч. в Венгрию – на $127,545 млн, Молдову – на $51,65 млн, Польшу – на $32,139 млн, другие страны – на $10,626 млн.

Украина в 2011 году экспортировала 6,4 млрд кВт-ч электроэнергии на $399,963 млн, в 2012 – 9,7 млрд кВт-ч на $574,819 млн, в 2013 – 9,9 млрд кВт-ч на $580,195 млн, в 2014 – 8,1 млрд кВт-ч на $487,185 млн, в 2015 – 3,6 млрд кВт-ч на $150,056 млн, в 2016 – 4 млрд кВт-ч на $152,063 млн.