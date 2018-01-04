Вопрос очень сложный, и прежде, чем ответить на него, следует решить, что нам абсолютно НЕ следует делать на украинском направлении.

Первое и основное, – ни при каких условиях нельзя доводить дело до прямого вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Именно этого добиваются американцы, организовавшие серию «цветных майданов» и вооруженных провокаций против ДНР/ЛНР. Им важно, чтобы в отношениях между русскими и украинцами пролилось как можно больше крови. Тогда будет выполнена стратегическая задача создания на юге России длительного очага напряженности. Одновременно с этим решалась бы и задача политического ослабления Европы, поскольку наличие острого вооруженного конфликта или серьезной политической напряженности у ее восточных границ, непременно, негативно повлияло бы и на внутреннюю, и внешнеполитическую стабильность не только пограничных с Украиной государств, таких как Польша, Венгрия, Румыния и Молдавия, но и ЕС в целом.

При этом возникает законный вопрос. Неужели европейские политики не понимают, к каким последствиям может привести линия на поддержку марионеточного украинского правительства, появившегося на свет в результате государственного переворота 2014 года? Прекрасно понимают, как понимают украинские деятели типа П.Порошенко и иже с ним. Однако беспрекословно подчиняются политическому диктату США, потому что их личные деньги лежат в западных банках. Вывез свои капиталы на Запад – перестал быть независимым политиком.

Влияние на европейцев со стороны Соединенных Штатов оказывается по многим направлениям – от прямого политического давления на отдельных политических деятелей до угрозы различного рода экономических санкций в отношении предприятий, отраслей или даже страны в целом. Не гнушаются и откровенными провокациями. Помните, как избавились от строптивого директора-распорядителя Международного валютного фонда Стросс-Кана? Организовали громкий скандал, обвинив его в сексуальном насилии.

ЦРУ и Агентство национальной безопасности получили полную свободу действий в европейских государствах непосредственно от лидеров этих государств. Это не помешало американцам организовать прослушку, контроль за перепиской и слежку за самой политической элитой европейских стран. Чего стоит известный скандал по поводу прослушки канцлера ФРГ Ангелы Меркель и других видных политических деятелей этой страны!

Во-вторых, нельзя присоединять к России отколовшиеся от Украины самопровозглашенные республики Донбасса (и другие территории, какие могут последовать их примеру в недалеком будущем). Причины этому не только политические (Запад сможет развернуть в мире мощнейшую антироссийскую пропаганду), но и экономические. Как показал опыт последних лет, западные санкции нам не страшны, так как в большинстве случаев малоэффективны или даже наносят вред самим инициаторам. Причина в другом. В большинстве украинских регионов разрушена экономика, население доведено до нищенства. Взяв на себя ответственность за территории, откалывающиеся от благополучной в прошлом республики СССР, бюджет России не выдержит нагрузки по восстановлению в них экономики и выравниванию социальных стандартов для их населения с общероссийскими, как это имело место в Крыму.

В-третьих, есть еще один немаловажный аспект: за годы независимости официальная украинская пропаганда предприняла много усилий для формирования у населения, прежде только у молодежи, стойких антироссийских националистических настроений. Нужно время, чтобы реальные жизненные обстоятельства изменили отношение к России, нужна кропотливая воспитательная работа с молодежью.

Это не значит, что Россия может бросить на произвол судьбы население восточных областей Украины. Мы не оставляем его без поддержки и не оставим в будущем. Регулярно направляем гуманитарные конвои, но это лишь средства для выживания. Это меры экстренные, главное же – в основе взаимоотношений с самопровозглашенными республиками должен лежать известный принцип: «не рыбу, а удочку!». Для этих регионов следует создать максимально благоприятные условия развития экономических связей с нашей страной и другими дружественными государствами. И не очень дружественными. Парадоксальный факт: Украина не желает иметь прямых экономических отношений с ДНР – американцы через Россию закупают донбасский уголь и продают его Украине… с наценкой!

Линия на развитие экономических связей с отколовшимися от Украины республиками должна привести к стабильному росту их экономики и улучшению благосостояния населения. Для этого необходима государственная программа по развитию экономических связей между Россией и самопровозглашенными республиками. Это приведет к усилению их экономической стабильности (в условиях краха украинской экономики и массового обнищания населения). На определенном этапе, когда развал украинской экономики достигнет пика, переход на сторону ДНР/ЛНР или присоединение к ним других восточных и южных областей Украины может принять лавинообразный характер.

К этому нужно быть готовыми. И не только в экономическом плане. Возможность и даже большую вероятность подобного развития событий прекрасно понимает как нынешние украинские руководители, так и их заокеанские кураторы. Время работает против них. Отсюда следует ожидать, что антироссийские силы предпримут попытки вовлечь Россию в прямой конфликт на Украине. Это может быть массированное вооруженное набег в ДНР/ЛНР регулярных вооруженных сил и нацбатальонов. На чем настаивают США. Судя по некоторым, все более очевидным признакам, такое набег готовится. Об этом свидетельствует, в частности, решение Конгресса США о продаже Украине «летального» оружия, а также появление на Украине штатного американского провокатора М.Саакашвили, известного развязыванием геноцида против народа Южной Осетии.

П.Порошенко поставлен американцами в двусмысленное положение, скорее даже, говоря шахматным языком, в цуцванг. Любые его действия – развязывание масштабной войны на Донбассе или неповиновение приказу американских кураторов – могут привести к фатальным последствиям. Он рискует при определенных условиях лишиться не только своих капиталов, но и жизни. На этот случай и нужен Саакашвили («наш золотой мальчик» – так назвала его Хилари Клинтон), готовый по команде «Фас!» на любую провокацию. Бросив войска на уничтожение Южной Осетии, он не пожалел своего народа. Вряд ли пожалеет украинцев!

Что может сделать Россия при массированной военной операции против ДНР/ЛНР? Следует отметить, что в этом случае коренным образом меняется политическая ситуация и наша страна автоматически освобождается от многих принятых на себя международных обязательств. Срываются Минские договоренности – и у России на политическом треке полностью развязываются руки. Все более вероятным становится разрыв дипотношений с нынешней Украиной, возглавляемой преступной хунтой. При этом речь может идти уже не только о признании самопровозглашенных республик как таковых, но и признании за ними права называться Украиной. Однако вопрос о названии нового государственного образования его руководству следует основательно продумать. Главное – чтобы на новые республики не перешли при этом в качестве суверенного государственного долга все деньги, которыми Запад щедро снабжал своих ставленников на Украине. Ведь их разворовали и положили на свои счета в западных банках те, кто допустил государственный переворот и незаконно был во власти последние годы.

Новой суверенной республике может быть оказана вся политическая, экономическая, военная и иная помощь, необходимая, в том числе, для освобождения других областей страны, управляемых преступным режимом.

Можно не сомневаться, какой в данном случае будет реакция Соединенных Штатов. Но Россия за последние годы прошла серьезную закалку от пропагандистских атак наших западных «партнеров» и уже слабо на них реагирует. И если при Ельцине козыревский МИД, подобно Фамусову из «Горя от ума», строил свою политику в отношении США по принципу «…что будет говорить княгиня Марья Алексевна?», то сегодня – как в известной песне – «разговоры стихнут скоро, а любовь останется…».

И еще, выстраивая нашу внешнеполитическую линию в отношении Украины, нельзя обойти вниманием и некоторые «нюансы» наших взаимоотношений с США. Пора окончательно распрощаться с иллюзиями прошлых лет насчет возможности наладить добрые связи с администрацией Дональда Трампа. Предвыборный период миновал! Сегодня проводимая им политика подчинена внутриполитическим интересам и стремлению не допустить своей досрочной отставки, возможного импичмента. Любые его шаги по нормализации отношений с Россией воспринимаются ястребами в Конгрессе чуть ли не как предательство национальных интересов.

Как показал опыт сирийской кампании, США понимают исключительно разговор с позиции силы. Нашей дипломатии необходимо многое переосмыслить во внешней политике со штатами.

Где обещанный достойный ответ на фактическую конфискацию нашей дипломатической собственности? Поговорили-поговорили и забыли? А Д.Трамп уже поговаривает о том, чтобы ее продать. Реакция с нашей стороны какая-то невнятная. И продадут. А можно было бы, например, не продлевать договор на аренду резиденции американского посла в Москве –Спаса Хаус, за который Госдеп платит ну, очень символическую плату. Если не ошибаюсь, $ 1 доллар в год. Пусть ищут и покупают себе достойную резиденцию по нынешним московским ценам! И это вовсе не означало бы, что мы отказываемся от захваченной у нас дипломатической собственности в США.

Нет у нас и внятной реакции на решение Конгресса и Президента США о продаже Украине летального оружия. Все наши заявления, что это способно лишь обострить ситуацию на востоке Украины, что американцы перешли «красную линию», уходят в песок. Более того, над нами лишь подсмеиваются. Да плевать они хотели на наши причитания, потому что именно такого обострения Соединенные Штаты и добиваются и все делают, чтобы вовлечь Россию в непосредственный вооруженный конфликт с украинцами. Что мы можем сделать в ответ? Есть, по крайней мере, два очень чувствительных для Соединенных Штатов направления: пересмотреть формат наших отношений с КНДР и Ираном. Корейцам в условиях открытых угроз со стороны США очень были бы нужны наши сугубо оборонительные противоракетные комплексы такие, как С-400 и береговые ракетно-артиллерийские установки. Нужно КНДР и развитие экономических связей с нашей страной. Да, мы против распространения в мире ядерного оружия, но северная Корея поставлена в такие условия, когда вынуждена была пойти на его создание, чтобы элементарно выжить в условиях мощнейшего политического, экономического и военного давления. А разве СССР не находился в похожем состоянии, когда был вынужден бросить все ресурсы на создание атомного, а потом и водородного оружия? Принудили нас к этому те же Соединенные Штаты. И для нас тогда стоял вопрос элементарного физического выживания.

США запустили с КНДР бумеранг, а теперь ждут, что он может неожиданно вернуться и ударить их по затылку. Похоже, что для американского политикума вообще свойственно начинать какие-то важные политические процессы без элементарного просчета их последствий. И это касается не только создания ядерного оружия (задуманного, кстати, в нацистской Германии). Не менее опасны и их попытки использования террористов в своих политических интересах. С Аль-Каидой они получили несчастный опыт, вылившийся в убийственное «11 сентября», но, как всегда, не сделали должных выводов и опять связались с террористами в Сирии.

На попытке использовать в своих интересах бандеровцев-нацистов, кстати, погорел и В.Янукович. Желая перед очередными выборами отнять голоса у Ю.Тимошенко, он создал условия для выхода правых радикалов из своего западенского угла на национальный уровень. Результат налицо.

Таким образом, у России есть довольно эффективный инструмент воздействия на США (даже без проработки иранских возможностей), чтобы потеснить их на Украине. Будут крики, вопли, обвинения в потакании распространению ядерного оружия? Но и на это у России есть очень весомые контраргументы: если действительно рассматривать этот вопрос, надо включать в пакет и проблему наличия ядерного оружия у Израиля. Готовы американцы к такому формату международных переговоров? Очень сомневаюсь. Но совсем не сомневаюсь, что подобный подход найдет полную поддержку у всех арабских стран. Так что у нас есть с чем выходить на переговоры с Соединенными Штатами и, по большому счету, вытеснить их с Украины, предоставив народу этой страны самому решать свою политическую и экономическую судьбу.

Сергей Кузнецов

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