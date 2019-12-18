Свою оценку встречи она привела во время выступления в Бундестаге в среду, 18 декабря, сообщает ТАСС.

"Можно было сказать, что затишье, которое наблюдалось несколько лет, преодолено, но результаты не были такими, чтобы мы могли не продлевать санкции", - сказала она.

Меркель напомнила, что саммит ЕС в итоге единогласно принял решение о продлении ограничительных мер в отношении России до июля 2020 года.

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