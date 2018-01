var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4113; coreola.articleid = 225328; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4113] = 4113; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Правда о Киеве в оккупации



Блоги



Виталий Журавский

Виталий Журавский Народный депутат Украины III, VI, VII cозывов, руководитель Всеукраинской общественной организации "Дістало!". все материалы автора → ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА» Если будет обеспечен ежегодный рост ВВП в размере 3%, то только в 2040 году Украина достигнет уровня 2013 года Сегодня 13.11 | комментариев: Посмотрел на планы Верховной Рады на следующую сессию. И стало грустно. В повестке дня ни одного вопроса, который бы касался экономики страны, законодательного обеспечения роста ВВП. А это – главное, чтобы выжить и выстоять в войне.В 2013 году валовой внутренний продукт составил $183,3 млрд, а в 2017 году – $97,2 млрд. Если будет обеспечен ежегодный рост ВВП в размере 3%, то только в 2040 году мы достигнем уровня 2013 года. За весь период новой власти только два предыдущих года фиксировался рост ВВП в пределах 2%. В Украине номинальный ВВП на душу населения – $2,2 тыс., тогда как в самой бедной стране Европы – $17,4 тыс.Что делать?Стране следует немедленно ввести новый Налоговый кодекс, где установить низкие по сравнению с другими странами мира налоги для малого и среднего бизнеса. Тогда есть надежда на то, что внутренние и внешние инвестиции пойдут в агропромышленный комплекс, машиностроение, самолетостроение, ракетостроение, судостроение.Верховная Рада обязана создать соответствующее законодательное поле для этого. Вышеупомянутые области способны серьезно поднять экономику страны, создавая новые рабочие места, и остановить общий выезд трудоспособного населения за границу в поисках лучшей доли.А в повестке дня парламента Украины снова вопросы, которые не затрагивают коренные интересы наших граждан. Источник: "ГОРДОН"



