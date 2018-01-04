Быть хорошей женщиной – очень, очень плохо. Потому что нельзя пытаться угодить всем вокруг и при этом сохранить адекватную самооценку.

Синдром Золушки еще никого не привел в объятия прекрасного принца, но из многих сделал ломовых лошадей, пишет со ссылкой на .

Потому что на хороших женщинах ездят верхом. А женщины при этом думают – а довольно ли хорошо я везу? Ужас, правда? Если ты плохая женщина, то покажи эту статью хорошей. А если ты хорошая женщина, то делай вот что!

Перестань угадывать чужие желания

Спорим, этим своим умением ты даже гордишься? Твои внутренние Чип и Дейл всегда спешат на помощь еще до того, как их об этом попросят. Но, видишь ли, с твоими близкими ничего страшного не случится, если им придется разок открыть свои ротовые полости и озвучить, чего же им от тебя, душеньки, надобно. Это во-первых.

А во-вторых – ты не замечала, что твои действия уже не воспринимаются некоторыми, как оказание услуги? Ты уже всем вокруг должна. И дальше будет хуже. Спасибо, если в рожу не плюнут за не поданные вовремя тапочки.

Научись исполнять желания собственные. Для начала можно хотя бы их записать. Очень отрезвляет. Когда устанешь полчаса пырится в чистый лист бумаги – поймешь, как давно ты не думала о том, чего же хочется тебе самой. Первый шаг, считай, сделан.

Начни себя хвалить

Вслух. Громко и с выражением. Не стесняйся. А еще заведи себе красивый блокнот и перед сном пиши эссе «5 пунктов о том, почему Машенька сегодня молодец». Потому что пока ты не молодец. Пока ты – наркоман. Ты зависима от чужого мнения, без похвалы от посторонних твоя жизнь пуста и бессмысленна. К сожалению, нельзя просто так взять и перестать быть зависимой от одобрения окружающих. Зато можно разбавить оценки посторонних своими собственными.

Это помогает. Через некоторое время ты заметишь, что твое собственное мнение излечилось от немоты и чего-то там тоненько вякает. Мимими, ты посмотри, какое оно хорошенькое!

Устрой себе праздник непослушания

Включить сопливую мелодраму и обожраться на ночь простыми углеводами – это не праздник непослушания. Хотя за такое ты себе и сделаешь а-та-та. Проблема любой хорошей женщины в том, что она старается быть послушной в буквальном смысле. Как ребенок.

Хорошие женщины устраивают в пятницу вечером генеральную уборку, потому что утром в субботу в гости придет свекровь. И, если увидит бардак, – накажет. Хорошие женщины правда так думают, просто потому, что это глубинная прошивка из босоногого детства. Вытащить ее из себя не так-то легко, следовательно действовать надо аккуратно.

Выбери какое-нибудь дело, которое тебя раздражает, но делать его надо – и не делай. На родительское собрание, например, не ходи. На этой неделе. На следующей – еще чего-нибудь не сделай. И небо не рухнет на землю, сама убедишься.

Перестань искать оправдания

Самая главная проблема хорошей женщины – неумение говорить «Нет». Хорошая женщина не может никому отказать. Совет «Научись отказывать» – это совет из серии «Мыши, станьте ежиками». Надо разобраться, почему ты не можешь сказать это самое «Нет». А потому, что после отказа начинаешь выедать себе мозг: а вдруг человек обиделся? А была ли я права? А может, надо было…?

Ты долго проигрываешь ситуацию постфактум, нервничаешь, переживаешь и ведешь нескончаемый внутренний монолог на тему «я сделала так, потому, что». Это отжирает столько энергии, что в следующий раз ты автоматом говоришь людям «Да». Лишь бы снова не начинать этот сеанс аутоканнибализма.

Что с этим делать? Ловить себя за руку и переключаться, иначе, увы, никак. Если чувствуешь, что снова ищешь себе оправдания – отвлекай себя немедленно. Как угодно. Подруге позвони, поболтай о чем-нибудь, потупи в сети, почитай книжку. Задуши монолог в зародыше. С каждым разом будет легче это делать. А там и отказывать научишься, потому что это, оказывается, совсем не страшно.

Ввяжись в конфликт

Смотри-ка, ты уже почти плохая женщина, осталось самое главное – конфликт. Хорошая женщина конфликта боится, как черт ладана. Потому что как же можно кого-нибудь обидеть? Лучше пусть ее обидят, да. А потом хорошая женщина недоумевает, чего это в тридцать пять лет ее нервная система рассыпается, как карточный домик.

Короче, тебя непременно надо с кем-нибудь в пух и прах разругаться. Думаешь, что не сможешь? Необязательно это делать с близкими. Необязательно провоцировать конфликт. Провокатор тебя сам найдет. Они тебя всегда находят. Нюх у них на хороших женщин.

И тогда тебе останется только повестись на ту самую провокацию. Не извиняться и прятаться в тумане, как обычно, а открыть рот и… Ну, по ходу пьесы разберешься. Вот и все. Ты – плохая женщина. Троекратное ура, товарищи!

Сводка.нет - Новости Украины и Мира