На заседании аграрного комитета Верховной Рады, посвященном рассмотрению законопроекта о о кпуле-продажи земли, началось жесткое противостояние.

Председатель комитета Николай Сольский хотел рассматривать поправки до упора - до самого утра, пока все не рассмотрят, чтоб уже завтра внести законопроект в зал. Однако депутаты фракций "Батькивщины" и "Оппозиционной платформы - За жизнь" заблокировали его место, оттолкнув "слуг народа", и стали требовать объявить перерыв. Среди блокировщиков находятся Илья Кива, Нестор Шуфрич, Наталья Королевская и Юлия Тимошенко.

Сольский объявил перерыв и удалился из зала.

В какой-то момент депутаты принялись стучать по столу и кричать "Ганьба!". Затем они начали толкаться. Кива был на переднем крае. Тимошенко в это время разбрасывала бумаги со стола.

Когда все немного успокоились, Тимошенко стала говорить о недопустимости принятия законопроекта и о многочисленных нарушениях в ходе его подготовки.

Обстановка продолжает оставаться очень накаленной.

В зал стали подтягиваться "слуги народа".

Происходящее на комитете описала журналистка "Радио Свобода" Власта Лазур.

"В это время заседает аграрный комитет. Рассматривают поправки в закон о земле перед голосованием во втором чтении. Рассматривают - это громко сказано. Театр одного актера Сольского. Он - глава комитета.

Большая часть депутатов, как вот мой любимый народный слуга, который на фото с пепси-колой, вообще не отстреливают, что происходит. Почти ничего не обсуждают. Сольский на автомате называет номер правки, после чего просит голосовать. Не то что обсуждение, даже коротко не говорится, о чем правка. Показательно, что не обсуждают даже те правки, которые подали слуги народа. Ирине Верещук показательно закрыли рот.

Своим председательством Сольский сегодня забивает еще один гвоздь в гроб рейтинга "Слуги народа". Может он не знает, что идет трансляция? Кива спрашивает, когда конец и сколько ему государство отводит на сон", - написала журналистка.

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