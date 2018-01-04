Легальный рынок марихуаны в США может принести экономике страны $40 млрд в 2021 г

Американский рынок легальной марихуаны может принести экономике страны $40 млрд в 2021 году по сравнению с $16 млрд в 2017 году, говорится в отчете исследовательской организации Arcview Market Research.

Цифра включает в себя прямые и косвенные факторы, в том числе количество новых рабочих мест в секторе и налоговые отчисления. Объем продаж марихуаны может достичь $23 млрд.

В одной только Калифорнии, где в начале января было легализовано использование марихуаны в рекреационных целях, за четыре года может появиться почти 150 тыс. новых рабочих мест, связанных с выращиванием и распространением каннабиса.

Ожидается, что в том или ином виде марихуана будет легализована в 35 американских штатах к 2021 году.

Между тем власти Австралии сообщили о планах узаконить экспорт медицинских товаров на основе конопли для поддержки отрасли. Акции около десятка местных компаний, занимающихся выращиванием марихуаны, подскочили в четверг до исторического максимума.