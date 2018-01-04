Похищенные в Чернигове бюсты украинского писателя Михаила Коцюбинского и российского поэта Александра Пушкина нашли в тайнике, оба бюста целые. Об этом сообщил начальник Черниговского отдела полиции Владимир Реберг, передает со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

"Памятники нашла полиция, они целые. В деле по бюсту Пушкина открыто уголовное производство по статье "кража". По бюсту Коцюбинского статьи две - "кража" и "надругательство над могилой". Расследование краж памятников находится на контроле руководства Главного управления Национальной полиции в Черниговской области", - подчеркнул В.Реберг.

Как отметил начальник ГУНП в Черниговской области Эдуард Алехин, чтобы аналогичные ситуации в Чернигове больше не повторялись, городские власти должны провести комплексную работу и создать качественную систему охраны культурных памятников - надлежащее освещение, камеры видеонаблюдения, дежурство муниципальной стражи, оборудование средствами технической защиты. Только после этого полиция передаст памятники городу.

Следственные действия по установлению причастных к преступлениям продолжаются.

Напомним, в ночь на 18 декабря на Болдиных горах в Чернигове было украдено бюст украинского писателя Михаила Коцюбинского, а утром 31 декабря стало известно, что с Валу исчез бюст российского классика Александра Пушкина.

Как сообщал ранее в полиции подтвердили обнаружение похищенных бюстов, однако не сообщили деталей.

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