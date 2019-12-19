Дженніфер Еністон запросила Бреда Пітта на домашню вечірку.



50-річна голлівудська актриса, за традицією, зібрала друзів і близьких в своєму домі з нагоди Різдва. Серед присутніх на вечірці був і її колишній чоловік, 55-річний Бред Пітт. Папараці вдалося «зловити» Пітта біля будинку Еністон. Бред приїхав одним з перших - близько сьомої вечора. Слідом за ним підтяглися й інші гості, серед яких Том Хенкс і Ріта Вілсон, Кейт Хадсон і Денні Фудзікава, Ліза Кудроу і Майкл Стерн, Різ Візерспун, Гвінет Пелтроу разом з чоловіком Бредом Фелчаком. Як повідомляють інсайдери, Бред Пітт покинув вечірку передостаннім - близько 11 вечора.





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