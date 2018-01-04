Президент Китая Си Цзиньпин обратился к своим Вооруженным силам на фоне растущей напряженности между США и КНДР, приказав армии готовиться к войне.

В видео, снятом в среду, 3 января, более 7000 китайских военнослужащих внимают новогодним приказам Си Цзиньпина. По мере того как камера захватывает колонны солдат, можно получить самое наглядное представление о том, как устроена самая большая армия в мире.

Согласно Daily Star, выступая перед многотысячными войсками и колоннами из более 300 военных транспортных средств, Генеральный секретарь Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин приказал своим войскам готовиться к войне.

“Здесь я отдаю свои приказы: военные на всех уровнях должны усилить подготовку к войне, — заявил он. — Вооруженные силы должны продолжать осуществлять фактические и совместные учения в боевых условиях. Военные должны проводить обучение и массовые состязания, усилить индивидуальную подготовку, усиливать реальные боевые возможности и овладевать боевыми навыками”.

После того как Си Цзиньпин отдал приказ, солдаты Народно-освободительной армии дали присягу, стоя перед военным флагом.

Это видео появилось на фоне роста опасений по поводу возможного запуска ракеты из КНДР. В среду, 3 января, напряженность усилилась после того, как президент США Дональд Трамп в очередной раз высмеял в Twitter лидера КНДР Ким Чен Ына и его ядерную кнопку.

Военная служба не является обязательной в Китае, но его армия считается крупнейшей в мире, причем, по оценкам, численность военнослужащих составляет почти 2300000 человек.

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