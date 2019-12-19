Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу. Слушания продолжались более 11 часов.

Дональда Трампа признали виновным в злоупотреблении властью из-за просьб к украинским властям расследовать деятельность семьи Джо Байдена. Это решение поддержали 229 конгрессменов.

Решение Палаты представителей должен теперь утвердить Сенат, где большинство у представителей Республиканской партии.

Сам президент отрицает все обвинения. «Это набег на Америку и набег на Республиканскую партию», — написал он в твиттере вскоре после начала слушаний.

В конце сентября спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру импичмента в отношении Трампа. По мнению демократов, президент мог нарушить Конституцию, если обращался за помощью к Украине для расследования в отношении Джо Байдена — вероятного кандидата от демократов на президентских выборах в США в 2020 году.

Вскоре Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Трамп просил Зеленского обратить внимание на расследование в отношении сына Байдена, и предлагал поговорить об этом с генеральным прокурором США и адвокатом Рудольфом Джулиани.

В начале декабря Комитет по разведке Палаты представителей опубликовал 300-страничный доклад, в котором говорится, что Трамп злоупотребил своей властью, чтобы «повлиять на предстоящие выборы в свою пользу».

Ранее Палата представителей только дважды объявляла импичмент президенту: в 1868 году Эндрю Джонсону и в 1998 году Биллу Клинтону. Оба раза Сенат не поддержал это решение и президенты остались на своем посту.

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