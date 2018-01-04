"Укрпошта" ведет хозяйственный спор с издателем газеты "Экспресс"

ПАО "Укрпошта" сообщает о ведении спора хозяйственного характера с издательством ООО "Экспресс Медиа схаб", которое является издателем ряда периодических изданий, в том числе, газеты "Экспресс".

Согласно заявлению главы "Укрпошты" Игоря Смелянского, спор возник из-за обнаружения "Укрпоштой" фактов нарушения ООО "Экспресс Медиа схаб" условий договора распространения периодических изданий.

"Указанное издательство в течение длительного времени позволяло себе непартнерские действия в отношении "Укрпошты", вкладывая в периодические издания незадекларированные полосы, тем самым увеличивая физическую нагрузку на почтальонов и сознательно нанося убыток ПАО "Укрпошта". В ближайшее время "Укрпошта" подать иски в суд на компенсацию убытков в 2015-2017 годах со стороны "Экспресс Медиа схаб", - отмечено в нем.

Кроме того, с сентября 2017 года Львовская дирекция "Укрпошты" часто обращалась в "Экспресс Медиа схаб" с предложением заключить необходимый договор-поручение на распространение периодических изданий по подписке в 2018 году.

"Однако безответственная позиция руководства "Экспресс Медиа схаб" привела к тому, что договор 2018 год не подписан, не дает возможности распространять издание. ПАО "Укрпошта" сделала все возможное, чтобы предупредить о сложившейся ситуации клиентов и вернуть деньги за подписку", - указано в заявлении.

И.Смелянский подчеркнул, что все обвинения в "политизированности" "Укрпошты" или использовании его в качестве инструмента политического давления являются манипулятивными и абсолютно безосновательными, поскольку конфликт носит хозяйственный характер, а газету "Экспресс" предприятие продолжает беспрепятственно распространять в розницу, согласно действующему договору. По состоянию на 4 января "Укрпошта", согласно договору и по графику осуществляет поставку в региональные филиалы более 104 тыс. экземпляров газеты "Экспресс".

"Любые попытки руководства медиа-холдинга нажать на "Укрпошту", обвинять в политическом давлении или использовать другие незаконные методы воздействия считаем необходимым жестко противиться. Согласно действующему законодательству, вмешательство органов власти в деятельность ПАО является незаконным. Поскольку "Укрпошта" является национальным оператором почтовой связи и прилагает максимум усилий для обеспечения потребителей качественными услугами, компания готова подписать с ООО "Экспресс Медиа схаб" необходимый договор при условии компенсации нанесенных ранее убытков", - резюмирует И.Смелянский.

ПАО "Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины. Предоставляет около 50 видов услуг в 11,5 тыс. отделениях по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 73 тыс. работников, из которых 36 тыс. – почтальоны.