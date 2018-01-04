Президент Российской Федерации "никогда охотно не сдаст власть"; его окружение начнет "рвать" своего босса, как только почувствует, что тот начинает отходить от власти.

Такое мнение в интервью "" высказал российский журналист Игорь Яковенко, передает .

По его словам, озвучиваемые прогнозы о том, что Путин якобы может не пойти на выборы – "бред, и будет бредом в обозримый период".

"Путин никогда охотно не сдаст власть. Никогда. Для меня это аксиома", - подчеркнул журналист.

"Прежде только, Путин очень хорошо знает, что уход от власти означает для него, мягко говоря, очень большие проблемы. В лучшем случае – Гаага, в худшем случае – просто пристукнут. Поэтому он этого не сделает. И потом – зачем, какой смысл? Он не перетруждается, он следит за собой, на него работает вся медицина. Какие проблемы? Он что, изнуряет себя работой? Нет, конечно. Он живет так, как считает нужным, делает то, что считает нужным. Живет в комфортных условиях", - заметил Яковенко.

Он также прокомментировал популярное мнение о том, что якобы Путина может свергнуть собственное окружение. "Его окружение постоянно сидит в мокрых штанах. Потому что они страшно боятся, что Путин на них рассердится, как-нибудь косо посмотрит. Представить себе, что кто-то из его окружения высказывает недовольство, или даже между собой говорит, что неплохо было бы как-то от Путина избавиться – это совершенно невозможно. Такой опции нет в путинском окружении", - заверил журналист.

В то же время Яковенко убежден: "Все без исключения представители путинского окружения, как только Путин так или иначе начнет отходить от власти, тут же начнут его рвать. Потому что им абсолютно плевать на . У путинской России нет идеологии, там есть одна идея: оказаться поближе к власти, чтобы воровать".

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