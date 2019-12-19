Переговорщикам не удалось согласовать списки удерживаемых лиц для обмена до конца года.

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске в среду, 18 декабря, представители Украины и «ЛДНР» не смогли согласовать обмен пленными и открытие новых КПП.

Так, представитель «ЛНР» в гуманитарной подгруппе ТКГ Ольга Кобцева заявила, что обмена не будет из-за того, что украинская сторона не осуществила так называемую процессуальную очистку людей, которые должны быть обменяны.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко подтвердил, что участники Трехсторонней контактной группы не достигли прогресса в вопросе обмена пленными между Киевом и «Л/ДНР».

«Что я вижу на сегодня, к сожалению, списки обновить в другой подгруппе, договориться, нам не удалось на сегодня достичь этого прогресса в Минске… Я проверял, что происходит сейчас – наша группа переговорная рассказывает, что происходит. Того прогресса, который мы с вами хотели бы, он не достигнут», – сказал министр.

«Вместе с тем было объявлено, что «давайте будем продлевать перемирие, которое было договорено в июле, и сделаем его лучше», – сказал Пристайко.

«Мы отдельно в гуманитарной подгруппе хотели договориться о том, что до Нового Года обменяются все согласованные на всех согласованных. Есть такой принцип – давайте поменяем всех на всех. Действительно, хорошая идея, но мы столкнулись технически, что списки никак не можем составить и согласовать. Поэтому в тот момент, когда было определенное количество согласованных, решили подвести черту и сказать: давайте хотя бы тех, кого согласовали, то количество обменяем… К сожалению, теперь с этого согласованного списка были отрезан еще небольшой кусочек. Это, опять же, было предложение той стороной, ОРДЛО, которую РФ не смогла, не захотела заставить выполнить договоренности. Сегодня еще не завершены разговоры, они сейчас согласовывают, сколько это все же будет людей», – добавил Пристайко.

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