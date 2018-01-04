"Путинское пропагандистское заявление о "победе" российских военных в Сирии, с которого он начал свою четвертую президентскую избирательную кампанию, превратилось в подлый фарс, а военный парад, который он принимал на сирийской земле, – в похоронную процессию", – заявил Турчинов.

Перед Новым годом российские войска в Сирии понесли наибольшие потери за все время проведения военной операции, констатировал секретарь СНБО.

Российскому Генштабу и министерству обороны не удалось скрыть такие масштабные потери, отметил он.

3 января газета "Коммерсантъ" сообщила, что в результате нападения диверсантов на российскую авиабазу Хмеймим были уничтожены четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и военно-транспортный самолет Ан-72. Издание писало, что после попадания минометного снаряда сдетонировал склад боеприпасов.

Министерство обороны РФ признало, что нападение диверсантов 31 декабря была, но потерю самолетов опровергло. Двое военнослужащих погибли в результате взрыва мины, заявили в российском военном ведомстве.

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