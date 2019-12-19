Палата представителей Конгресса США 19 декабря проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа по обоим пунктам обвинения.

По первому пункту обвинения о злоупотреблении властью "за" проголосовали 230 конгрессменов, "против" высказались 197 участников голосования и один воздержался.

Результаты голосования по второму пункту обвинений, согласно которому главе Белого дома инкриминируется препятствование расследованию Конгресса, также были положительными: 229 законодателей проголосовали "за", "против" высказались 198 конгрессменов и один воздержался.

Учитывая вакантные места в нижней палате Конгресса, для принятия положительного решения было довольно набрать 214 голосов.

Сам президент США Дональд Трамп назвал голосование в Палате представителей Конгресса в рамках процедуры импичмента попыткой аннулировать результаты президентских выборов 2016 года, по итогам которых он и занял президентский пост.

С таким заявлением американский руководитель выступил в среду перед сторонниками в штате Мичиган.

"Сегодня демократы в Палате представителей пытаются аннулировать голоса десятков миллионов американских патриотов", - сказал он.

Трамп обвиняется по двум статьям. Первая - это злоупотреблении президентской властью. Согласно докладу комитетов Палаты представителей, президент США оказывал давление на Владимира Зеленского, чтобы получить компромат и очернить своего главного конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.

Примером давления называют телефонный разговор Трампа и Зеленского, в котором глава Белого дома просил расследовать дело Burisma, в котором замешана семья Байденов, и собственно, удержание оборонной помощи Украине на сумму $391 млн.

Сам Джо Байден, выступая на предвыборном митинге, заявил, что Дональд Трамп нарушил свою клятву, предал нацию и должен быть подвергнут импичменту.

При этом недавнюю поездку адвоката Трампа Рудольфа Джулиани демократы трактуют, как доказательства давления на Украину, хотя об этом прямо и не говорится в отчете.

Ситуацию с Украиной назвали попыткой добиться вмешательства Украины в ход американских президентских выборов 2020 года.

Еще одно обвинение - воспрепятствовании расследованию Конгресса по импичменту. Демократы обвиняют Трампа в том, что он отказался подчиниться повесткам о даче показаний и не предоставил необходимые документы.

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