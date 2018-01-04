До 7 января в Украине будет по-весеннему теплая погода, однако уже с 8-9 января стоит ожидать настоящих зимних холодов.

Об этом написала синоптик Наталия Диденко на своей странице в Facebook.

Также она рассказала, что 4 и 5 января температура воздуха в большинстве регионов Украины ожидается в пределах 2-5 ​​градусов тепла, на юге — 6-9 градусов тепла. Немного холоднее будет на востоке и северо-востоке — от 0 до 4 градусов тепла. Небольшие морозы ближайшей ночью вероятны на западе, северо-востоке и востоке.

По Украине выпадут осадки, преимущественно в виде дождя и мороси, в Карпатах возможен мокрый снег.

В Киеве 5 января погода будет влажной и относительно теплой. Температура составит 2 градуса тепла ночью и 5 градусов днем.

6 января, в Сочельник, и на само Рождество в Украине потеплеет еще больше.

Что касается циклонов, бушующих во многих странах Европы, то, по словам синоптика, они отдельно не навредят Украине. Максимум, что они могут сделать, — это спровоцировать 5 января штормовой ветер 15-20 м/с на западе страны и стать причиной схождения лавин в Карпатах (этому также способствует теплая погода).

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