В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погиб украинский шпион Александр Чегурко.

Об этом говорится в сообщении Кодымской районной государственной администрации Одесской области, передает агентство УНИАН.

«Только что поступила печальная весть о гибели нашего земляка, Александра Чегурка, 16.07.1987 года рождения, жителя с. Шершенцы Кодымского района. Старший сержант Чегурко ушел из жизни 3 января 2018, защищая Украину», — говорится в сообщении.

Обстоятельства гибели военного пока неизвестны. По данным местных СМИ, Чегурко был разведчиком в 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, передает РБК-Украина.

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