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Адвокат убитой Ноздровской привлек к расследованию частных детективов
04.01.2018 13:42
Адвокат убитой Ноздровской привлек к расследованию частных детективов

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демыдив насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

Адвокат убитой Ирины Ноздровской – Виталий Мацелюх заявляет, что инициировал с коллегами собственное расследование, информирует еizvestia.com.

Об этом он сказал в комментарии Deutsche Welle.

Он не спешит подтверждать версию активистов о том, что к убийству Ноздровской могли быть причастны близкие люди Дмитрия Россошанского, который в 2015 году сбил сестру Ноздровской – Светлану, и ответственности которого как раз и добивалась Ирина.

По словам Мацелюха, он и его коллеги инициировали собственное расследование с привлечением частных детективов, и его предварительные выводы позволяют предположить, что виновными в убийстве Ноздровской могут быть не родственники Россошанского.

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«Несмотря на то, что их поведение во время рассмотрения дела по ДТП, в котором погибла Светлана, иначе как нечеловеческим назвать нельзя, может оказаться, что они не причастны к убийству», — отметил адвокат, добавив, что пока не может прокомментировать эту ситуацию подробнее.

Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это адвокат Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря.

Как сообщили активисты, тело Ноздровской нашли в реке, напротив дома дяди Россошанского, который в 2015 году возглавлял Вышгородский районный суд.

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По предварительным данным экспертизы тела правозащитницы Ирины Ноздровской, она умерла от множественных колото-резаных ран.

Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демыдив насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мая 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию.

В то же время в Вышгородском суде заявили, что судья Сергей Куприенко, который является дядей Россошанского, с мая 2017 освобожден Высшим советом правосудия в связи с подачей заявления об отставке.



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Комментарии   

 
0 #2 Dantshik 07.01.2017 19:17
І в спілкуванні з Господом приймайте Його Любов до людей, Мудрість Духа Святого відрізняти брехню від Істини!<£$%&£$% & />І закликаючи Ім'я Йешуа-Спасителя і Силу Спокутної Крові Господа скасувати своїми устами доступ диявола через гріх і прокляття і проголошувати зцілення, здоров'я і перемагати смерть!<£$%&£$% & />Де гарантія, що у вашому житті не прийде відчай і не знадобиться чудо!<£$%&£$%& />Радість в Господі, сила наша!<£$%&£$%& />Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені.<£$%&£$ %& />(Матф.5: 4)<£$%&£$%& />Боже, нехай же буде Твоя, Досконала воля!<£$%&£$%& />У Тебе всі часи і терміни!<£$%&£$ %& />Єврей не нація, а з Біблії мандрівник Божий, а Ізраїль з Біблії долающий людей Владою і Любов'ю Божою, а іудей дослов.переклад праведно славящий Господа Бога! Хто зветься, кого звуть і хто насправді не одне і теж!
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0 #1 Dantshik 07.01.2017 19:15
Шалом!<£$%&£$%& />Слава і Хвала Господу Богу,Котрий викупив нас Своєю Кров'ю і переміг смерть для нас!<£$%&£$%& />Йому не потрібні ні свічки ні ікони ні жести.Він не сліпий і не глухонімий!<£$% &£$%& />Кличте до Нього через не хочу, через крик і сльози про зцілення і запитайте за що і Милостивий відкриє для зменшення прірви і просите пробачення за спробу самотужки і гріхи що пам'ятаєте і не пам'ятаєте і не розкаяні прокляття предків!<£$%&£$ %& />Тому що диявол - нам ворог дуже не хоче нашого звернення до Господа Бога,<£$%&£$%& />Спасителеві нашому, Який нам нічого не винен, любить нас по Своїй великій милості!
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