НБУ за полгода выдал около 400 валютных лицензий физлицам, общий объем операций достиг $9 млн

Национальный банк Украины (НБУ) с 3 июля 2017 года выдал около 400 электронных индивидуальных валютных лицензий физическим лицам для инвестирования за границу, сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

"Мне кажется, что инструмент пошел довольно неплохо. Почти за полгода было выдано около 400 лицензий. Сумма инвестирования за границу в настоящее время не является большой – это $9 млн", сказал он в эфире "Радио Вести" в среду.

Как сообщалось, НБУ с 3 июля 2017 года начал выдавать электронные индивидуальные валютные лицензии физлицам, кроме предпринимателей, на перечисление иностранной валюты за границу для осуществления отдельных валютных операций. На основании такой лицензии физлицо, в частности, может в течение одного календарного года перечислить через уполномоченный банк иностранную валюту за границу на общую сумму до $50 тыс. (в эквиваленте). При этом лицензия разрешает проведение трех видов валютных операций: инвестиции за границу, размещение средств на собственных счетах за пределами Украины, выполнение обязательств перед нерезидентами по договорам страхования жизни.