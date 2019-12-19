19 декабря отмечают день святого Николая. Это еще и день именин, или день ангела, для всех, чье имя Николай.

Главным покровителем этого имени является священный Николай Чудотворец. Он жил в Ликии, на территории современной Турции, в 3-4 веках. Николай активно боролся с язычеством и широко проповедовал христианство. Он защищал невинно осужденных, не раз избавлял людей от напрасной смерти.

Николай Чудотворец родился в III в. в Малой Азии, а мощи его находятся в итальянском городе Бари.

Но особым почтением святитель всегда пользовался на Руси. Не случайно и первый киевский князь-христианин Аскольд стал в Крещении Николаем. С тех пор имя святого неразрывно связано с историей Киева.

Сколько киевских храмов было посвящено ему – и Никольский собор Покровского монастыря (на фото), и церковь Николая-Притыки, и церковь Николы Доброго и Никольская больничная в Лавре, училищная церковь Николая Мирликийского при 1-й Киевской гимназии – всех не перечесть! Рассказывает православный публицист Дмитрий Скворцов.





"Ступая на Киевскую землю, паломники, шедшие с левого берега Днепа в главную Руси ее святыню – Киево-Печерскую Лавру, проходили сначала через Никольскую слободку мимо Николаевской церкви. Если путешественники выходили к Днепру ночью, то путеводной звездой сияла им от горы киевской лампада, зажженная над дальними пещерами лавры для много веков тому (в 1928 году эта лампада была погашена). А с конца XIX века путь странников продолжался по красивейшему в мире Николаевскому Цепному мосту с часовней святого Николая у подошвы Николаевского спуска.





Торжественное открытие длиннейшего в Европе железнодорожного моста состоялось 4 апреля 1870 года. С тех пор пассажиры, прибывающие в Киев по железной дороге, с нетерпением ожидали, когда с высоты моста им откроется «в зелени на горах самый красивый город в России – Киев» (Михаил Булгаков). Пешие же паломники устремлялись Николаевскому спуску к Лавре. А, поклонившись ее святыням, растекались по Киеву.



Ближайшим к Лавре был Киево-Николаевский (Никольский) монастырь. Начало свое он вел от деревянного храма Святителя Николая, построенного на могиле князя Аскольда-Николая княгиней Ольгой. Ольга и себя завещала похоронить на Аскольдовой могиле. Но позже ее тело дворянин Владимир перенес в построенную им Десятинную церковь. Храм же на Аскольдовой могиле хотя и перестраивалса несколько раз, но сохранился до наших дней. Первоначально Николаевский Пустынный монастырь был женским, и здесь приняла монашество мать одного из основателей Киево-Печерской лавры – Феодосия.



В 1115 году сын Владимира Мономаха – Мстислав перевел монастырь в разряд мужских. В XVII веке на деньги Мазепы здесь был построен величавый белокаменный храм. А в начале XVIII века на средства киевского губернатора князя Дмитрия Ивановича Голицына – так называемая Столбовая церковь (в память о том, что на сем месте стоял каменный столб с иконой Святителя Николая). Столбовую со временем стали называть Малым Николаем, а храм, построенный Мазепой – Большим. В 1831 году Большой Николай становится Никольским Военным собором, где служили молебны в память о погибших воинах.



Но вернемся к нашим паломникам – поклонившись Никольскому Военному, шли они далее в центр Киева по Никольской улице и входили в Никольские ворота Печерского форта с его Никольскими казармами. В сторону теперешнего Олимпийского стадиона тянулся длинный ряд двухэтажных казарм, круглых башен, капониров собственно Печерской крепости, а также Госпитального и Васильковского укреплений (от них остались Косой капонир и Военный госпиталь). Укрепления соединялись стенами, валами и подземными галереями.

. Никольские ворота: како было, кака есть

Если приплывал путешественник по Днепру, то встречала его Николаевская гавань, церковь Николы Притиска на Подоле, церковь Николая Набережного. А как не вспомнить Николаевскую училищную церковь при 4-й Киевской гимназии (на Васильковской улице) и даже костел Николаевский (на той же улице)? И сколько еще домовых, больничных Никольских и Николаевских церквей было в Киеве!



В конце XIX столетия в центре города была проложена еще и Николаевская улица (сейчас – архитектора Городецкого). К сожалению переименована не только она. Никольская улица стала в конце концов улицей Мазепы, а Николаевский спуск – Днепровским… Еще большее, что связывает Киев с Николаем разрушено. C 1920 г. нет взорванного поляками Цепного моста. Уже большевики - из "классовой ненависти" взорвали оба Николая – Большой и Малый. Поклоняться же павшим воинам теперь ходят к языческой природы Вечному огню. Так от «символа военной славы» осталось только общее наименование площади – Площадь Славы…" - Рассказал Дмитрий Скворцов.

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