|Из Латвии выдворили российскую журналистку
|04.01.2018 13:46
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В Латвии решили выдворить из страны корреспондента Всероссийской государственной телерадиокомпании Ольгу Курлаеву, сообщают Вести.ru.
По полученным данным, журналистка должна выехать из страны в течение суток.
Стоит отметить, что данное решение латвийское руководство приняло из-за того, что сочло Курлаеву угрозой национальной безопасности.
Напомним, ранее из Латвии депортировали жена журналистки, корреспондента телеканала ТВ Центр Анатолия Курлаева.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, из России выдворили польского ученого Генриха Глембоцкого, который занимается исследованиями отношений между Москвой и Варшавой в XIX-XX веках. Министерство иностранных дел Польши направило ноту протеста Российской Федерации в связи с высылкой историка, который находился в научно-исследовательской поездке в Москве.
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