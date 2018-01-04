В Латвии решили выдворить из страны корреспондента Всероссийской государственной телерадиокомпании Ольгу Курлаеву, сообщают Вести.ru . По полученным данным, журналистка должна выехать из страны в течение суток. Стоит отметить, что данное решение латвийское руководство приняло из-за того, что сочло Курлаеву угрозой национальной безопасности. Напомним, ранее из Латвии депортировали жена журналистки, корреспондента телеканала ТВ Центр Анатолия Курлаева. Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, из России выдворили польского ученого Генриха Глембоцкого , который занимается исследованиями отношений между Москвой и Варшавой в XIX-XX веках. Министерство иностранных дел Польши направило ноту протеста Российской Федерации в связи с высылкой историка , который находился в научно-исследовательской поездке в Москве. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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