|Комитет Сената США одобрил законопроект о защите от агрессии Кремля
|19.12.2019 08:34
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Комитет Сената США по международным отношениям одобрил законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля».(function() })();
В нем содержатся дополнительные санкции против России, сообщает ТАСС со ссылкой на директора по связям с общественностью и прессой старшего демократа комитета Хуана Пэхона.
Теперь документ должен одобрить весь Сенат, но сроки голосования пока не определены.
Один из авторов инициативы — сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм, впервые представляя документ в августе 2018 года, назвал его «адскими санкциями». Он использовал такую формулировку в связи с жесткими положениями, в том числе запретом операций с российским госдолгом.
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