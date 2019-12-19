Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил на заседании парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС в среду в Страсбурге.

Лидер «Евросолидарности» приветствовал инициативу депутатов Европарламента направить письмо накануне нормандского саммита с призывом помогать освобождению всех украинских граждан из российских тюрем.

«Мы должны удвоить усилия для принуждения России восстановить и обеспечить свободу судоходства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву в Керченском проливе и Азовском море», – убежден Петр Порошенко.

По его словам, санкции против России являются гарантией для прогресса Украины, в том числе для укрепления оборонного потенциала и внутренних реформ.

«Я приветствую продолжение санкций ЕС против России, включая санкции за применение силы в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Санкции нельзя приостановить или отменить до полного выполнения Минских договоренностей и возвращения Крыма Украине», – отметил Петр Порошенко.

Он также призвал европейских партнеров не возвращаться к «статус-кво» в отношениях с РФ до восстановления территориальной целостности Украины.

Петр Порошенко инициировал визит нового Высокого представителя ЕС по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля на Донбасс.

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