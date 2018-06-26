В Украине с 1 июля предприятия торговли и сферы услуг в случае отсутствия монет мелких номиналов будут проводить округление сумм расчетов. Об этом напомнил директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко.

С этого дня прекращается чеканка и выпуск в обращение монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек и продолжение чеканки и выпуска только монет номиналом 10 и 50 копеек.

"При этом монеты мелкого номинала, введенные в оборот ранее, в дальнейшем будут использоваться как средство платежа. НБУ не будет изымать их из обращения", - уточнил Зайвенко.

Округление будет применяться только в случае отсутствия таких монет при расчетах наличными.

"Банки должны принимать у граждан монеты мелкого номинала без каких-либо ограничений, обменивать на монеты и банкноты другого номиналаˮ, - подчеркнул Зайвенко.

Округление не будет осуществляться при безналичных расчетах. Оно касается только общих сумм расчетов наличными деньгами в чеке и расчетов в акте о выдаче средств или другом документе и оформляется при возврате средств в случае возврата товара.

Зайвенко напомнил, как будут округляться суммы расчетов:

сумма, которая заканчивается на 1-4 коп., округляется в сторону уменьшения;

сумма, которая заканчивается на 5-9 коп., округляется в сторону увеличения.

Как сообщал svodka.net, НБУ больше не будет печатать банкноты номиналом 1,2,5 и 10 гривен .

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