|Украинский композитор угодил в базу "Миротворца"
|04.01.2018 13:50
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Об этом говорят соответствующие записи в разделе «Чистилище», к которым также добавлены скандальные цитаты
Украинский композитор Владимир Быстряков, оскандалившийся резким заявлением об иностранцах на Донбассе, угодил в базу добровольческого центра «Миротворец», который фиксирует преступления против национальной безопасности Украины, информирует еizvestia.com.
Одиозному артисту вменяют публичную антиукраинскую пропаганду, поддержку пророссийских террористических организаций, а также публичную поддержку российской агрессии против Украины.
Об этом говорят соответствующие записи в разделе «Чистилище», к которым также добавлены скандальные цитаты Быстрякова.
«Теперь Вовчик может спокойно сделать распечатку с запрещенного на россии экстремистского сайта Миротворец и просить политического убежища у агрессора», — отметили добровольцы на официальной странице «Миротворца» в Facebook.
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«Желаем тебе, Вова, чтобы у тебя все получилось», — резюмировали в «Миротворце».