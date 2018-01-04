Об этом говорят соответствующие записи в разделе «Чистилище», к которым также добавлены скандальные цитаты

Украинский композитор Владимир Быстряков, оскандалившийся резким заявлением об иностранцах на Донбассе, угодил в базу добровольческого центра «Миротворец», который фиксирует преступления против национальной безопасности Украины, информирует еizvestia.com.

Одиозному артисту вменяют публичную антиукраинскую пропаганду, поддержку пророссийских террористических организаций, а также публичную поддержку российской агрессии против Украины.

Об этом говорят соответствующие записи в разделе «Чистилище», к которым также добавлены скандальные цитаты Быстрякова.

«Теперь Вовчик может спокойно сделать распечатку с запрещенного на россии экстремистского сайта Миротворец и просить политического убежища у агрессора», — отметили добровольцы на официальной странице «Миротворца» в Facebook.

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По словам авторов поста, вероятно, в «Чистилище» композитор рассмотрит российских военных, которых «не увидел на Донбассе».

«Желаем тебе, Вова, чтобы у тебя все получилось», — резюмировали в «Миротворце».

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