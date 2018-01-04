|Сейчас можно заложить фундамент успеха на весь год: мы немного опоздали, но можем наверстать
|04.01.2018 13:52
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1 январяЭтот день стоит посвятить своему внешнему виду. Это касается не только каких-то косметических процедур, но и настроя, с которым вы это все делаем. Считается даже, что можно усилить поток энергии, если записать на бумаге: я красивая, я стройная, я сексуальная.
2 январяЭтот день стоит посвятить своему материальному состоянию. Сам день связан с доходами, так что вы можете рассчитать свои цели, связанные с финансами, написать на бумаге сумму, которую планируете получить за месяц или весь год. В этот день ни в коем случае не давайте в долг, но к удаче будет получить дополнительную сумму.
3 январяЭтот день нужно посвятить саморазвитию. Можно набросать на бумаге план того, чего вы планируете добиться в наступившем году, на какие курсы поступить, чему научиться. В этот день, кстати, нельзя ругаться.
4 январяЭтот день посвятите семье. Проведите время дома за праздничным столом, с родителями, детьми, племянниками. Так вы сможете заручиться поддержкой на весь год.
Дель всецело можете посвятить себе. 5 января символизирует творчество, хобби, работу и все те цели, которые вы преследуете в этих сферах. Кстати, можно посетить ресторан или пойти с друзьями в кафе, а вот тосковать в этот день ни в коем случае нельзя. 6 январяДень здоровья. И посвятить его нужно в первую очередь здоровому питанию. Определите цель только года в плане здоровья: к каким врачам планируете пойти, какие обследования пройти, какие из своих недугов вылечить. Напишите о том здоровье, которое для вас является эталонным.
7 января7 января — день, символизирующий брак и крепкие отношения. Продумайте и запишите Ваши цели – создайте образ идеального брака, какой партнёр Вам нужен, Ваши отношения. Одинокие девушки могут посвятить пару часов на поход в свадебный салон и выбор подвенечного наряда. Это задаст правильный тонус всему году и поможет привлечь положительную энергию в вашу жизнь.
8 января8 января лучше избегать рискованных действий и не принимать необдуманных решений. Счет будет точно не в вашу пользу.
9 январяЭтот день носит символ путешествий и образования. Можете в этот день решить направление отпуска, ВУЗа или отправиться в какую-нибудь недолгую поездку.
10 январяЭтот день во многом связан с работой, карьерой, отношениям с начальством и бизнес-партнерами. Как можно яснее представьте себе цели, которые вы ставите себе в плане карьерного роста и профессиональных достижений, определите сумму, которую должны получить за сделанные проекты, опишите тип идеального начальника, которого хотите видеть в качестве своего руководителя.
11 январяДень, символизирующий дружбу. 11 января можно провести в кругу единомышленников и приятелей, рискнуть и поехать в давно запланированное путешествие, завести новые знакомства. Считается, что этот день связан с мечтами и желаниями, и чем яснее вы ее себе представите, тем проще в течение года эти мечты реализуются.
12 января12 января символизирует духовность, молитвы, медитацию. В этот день стоит уединиться, побыть в тишине, посвятить себя духовному развитию. Подведите желательные итоги года, но никому о них не рассказывайте.
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