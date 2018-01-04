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В Москве отравились 11 артистов, участвовавших в новогодних праздниках
04.01.2018 13:52
Роспотребнадзор начал расследование в связи с отравлением артистов, которые принимали участие в новогодних мероприятиях у Колонного зала Дома Союзов. Отравившихся может быть больше Фото: pixabay.com По факту отравления ведомство начало эпидемиологическое расследование по месту работы заболевших и в организации, которая кормила участников мероприятий.Проверки начались после того, как была получена информация об отравлении 11 человек. Однако, по мнению собеседника агентства, отравившихся может быть больше.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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