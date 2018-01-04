Роспотребнадзор начал расследование в связи с отравлением артистов,
которые принимали участие в новогодних мероприятиях у Колонного
зала Дома Союзов. Отравившихся может быть больше Фото: pixabay.com
По факту отравления ведомство начало эпидемиологическое
расследование по месту работы заболевших и в организации, которая
кормила участников мероприятий.Проверки начались после того, как
была получена информация об отравлении 11 человек. Однако, по
мнению собеседника агентства, отравившихся может быть больше.
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