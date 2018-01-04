Беларусь в 2017 году организовала 26 встреч ТКГ по Донбассу

Беларусь в прошедшем году организовала 26 встреч Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, говорится в ежегодном обзоре итогов внешней политики и деятельности МИД республики.

"Белорусская сторона продолжила усилия по оказанию содействия урегулированию кризиса в сопредельной Украине, обеспечивая все необходимые условия для проведения регулярных заседаний Трехсторонней контактной группы и тематических рабочих групп в ее составе. В 2017 году было организовано 26 таких встреч", - отметили в МИД.

Кроме того, продолжили в министерстве, в течение года Минск трижды принимал советников по внешней политике глав государств "нормандской четверки" для проведения рабочих консультаций по вопросу урегулирования ситуации на востоке Украины.

"С этой же целью в Минске была организована рабочая встреча российской и американской делегаций во главе с помощником президента России Владиславом Сурковым и специальным представителем госдепартамента США по Украине Куртом Волкером", - проинформировали в МИД.