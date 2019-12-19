Аграрный комитет Верховной Рады сегодня, 19 декабря, проводит заседание по земельной реформе, сообщает "112 Украина". Вчера во время заседания депутаты рассмотрели 192 правки в законопроект о рынке земли, оно продолжалось более семи часов. Теперь должны рассмотреть более 2 тысяч. Напомним, что на заседании аграрного комитета ночью произошла драка и оппозиция потребовала объявить перерыв. Конфликт возник между членом ОПЗЖ Ильей Кивой и нардепом от "Слуги народа" Андреем Мотовиловцем. Кива начал толкать "слугу народа". В конфликт вмешались другие народные депутаты, коллега Кивы по фракции Нестор Шуфрич пытался его успокоить. Во время потасовки руководитель "Батькивщины" Юлия Тимошенко начала разбрасывать материалы законопроекта о земле, который лежал на столе главы комитета. "Все ведь прекрасно понимают, что продажа земли – это не острый социальный требование общества, а требование Сороса. Что после принятия закона жизнь лучше ни у кого не станет, что никакого позитивного эффекта для экономики не будет, что нищие селяне в очередь не выстроятся, чтобы скупить нашу землю тысячами гектар — не для страны и не для села закон. Острый требование общества — это мир, это тарифы, это улучшение жизни. Хоть что-то Зеленский и его команда сделали? По миру — чихнуть боятся лишний раз, чтобы Порошенко и радикалов не разочаровать. По тарифам — полный провал. По улучшению жизни — ни одной инициативы. Если бы продажу земли требовали большинство украинцев, но был протест, Зеленский уже снял бы вопрос с повестки дня. Зато требования Сороса — любой ценой выполняются. На народ рабам Сороса плевать." - Высказал мнение политический аналитик Александр Скубченко. "Если кто-то из спонсоров и кураторов «слуг» думает, что можно и не голосовать закон об измене Родине, называемый законом о рынке земли, так как с 1 января исчезнет мораторий на ее продажу и проблема отпадет сама собой – я их расстрою. Отсутствие надлежащего правового регулирования этого вопроса догонит вас так, что мало не покажется.

Очень рисковая будет инвестиция.

А вся ответственность за дикий схематоз сразу падет на Зеленского. Голосуйте продление моратория и разрабатывайте вменяемый закон:

-рынок открыть,

-землю разрешить покупать исключительно физлицам с профильным образованием/фермерам

-концентрация ее не должна превосходить пару сотен га,

-процедуру оценки выписать в законе, а не отдавать на откуп скомороху на самокате." - Высказала мнение экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш. Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива в прямом эфире телеканала NEWSONE рассказал, почему заблокирована работа аграрного комитета. "На сегодняшний день в стенах Верховной Рады происходит сдача национальных интересов. Фактически происходит самое страшное преступление за всю историю украинского народа. Сейчас вопреки всем нормам пытаются принять закон, который поставит точку на будущем нашей страны. Это закон о снятии моратория на продажу земли. Его протягивают всеми силами, за уши, вопреки всему. Не учитывая порядок, не учитывая позицию присутствующих народных депутатов. Не зачитываются даже номера правок. А сразу: "Отклонено". Получилось вот, что часть "Оппозиционная платформа - За жизнь" вместе с фракцией "Батькивщина" понимая, что в принципе другого пути нет, заблокировали работу аграрного комитета, чтобы хотя как-то приостановить данное преступное действие. Потому что это действие не вкладывается ни в какие нормы закона. Это и сегодняшнее заседание Комитета и как это происходит. Я сегодня сказал: "Люди, сейчас решается будущее наших детей, будущее нашей страны". Позиция нескольких депутатов не сможет противостоять той машине, которая уже запущена, которая направлена на уничтожение нашей страны и ее территорий. Поэтому я и обратился к тем людям, которым не безразлична судьба их страны. Потому что сейчас решается будущее их страны и детей. Потому что этот законопроект может попасть на голосование в Раду. А у них монобольшинство, которое может за это проголосовать. Мы - оппозиционные политики, которые просят поддержку у народа", - сказал нардеп. Тем временем нардеп от Оппоплатформы Папиев написал заявление в ГБР на главу комитета Николая Сольского по факту препятствования его депутатской деятельности в связи с исчезновением двух третей поправок, который Папиев внёс к законопроекту о продаже земли ко второму чтению. Также вчера часть ОПЗЖ потребовала привлечь к уголовной ответственности руководство аграрного комитета за фальсификацию законопроекта о продаже земли. Об этом заявил нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин. "Публикую заявление о привлечении к уголовной ответственности руководителя и секретаря аграрного комитета парламента за фальсификацию законопроекта о продаже земли. В желании угодить хозяину Слуги народа не только провели «закрытое» заседание комитета, но и потеряли более 2 тысяч разработанных депутатами поправок к этому закону, пытаясь протянуть этот подлый законопроект для голосования в Раде. Новые, так сказать, лица..." - Заявил Ренат Кузьмин. Любопытно, что Сольский, который активно проталкивает законопроект, является давним соратником и партнёром по аграрному бизнесу главы Офиса президента Андрея Богдана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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