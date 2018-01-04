В поселке Чернореченский, в Новосибирской области, утром 4 января произошел страшный пожар, в котором погибло десять человек, между которых россиянин, двое граждан Киргизии и семь человек из Китая.

Отмечается, что пожарные, прибывшие на место происшествия, присвоили пожару повышенный ранг сложности из-за особенностей строения помещения, что занимает около двух тысяч квадратных метров, а также сильного задымления, информирует svodka.net.

После того, как пожар был частично локализован, спасатели нашли тела десяти погибших, которые, скорее только, своими силами пытались потушить пожар, но не смогли.

Сейчас на месте трагедии работают следователи и полиция. По предварительным данным, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки.

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В ГУ МЧС отмечают, что избыток дыма, который образовался во время горения, не является токсичным и не представляет угрозы для местных жителей.

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