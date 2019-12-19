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Спасатели нашли 350 бомб на территории школы в Одесской области
19.12.2019 10:05
На территории школы в Одесской области спасатели нашли около 350 бомб времен Второй мировой Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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