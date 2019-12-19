Центр культуры «Хорошевский» расскажет о «Сюрпризах елочных игрушек» Центр культуры «Хорошевский» из САО приглашает детей и взрослых на творческий концерт «Сюрпризы елочных игрушек», который состоится 19 декабря 2019 г. в Культурно-Спортивном Реабилитационном комплексе Всероссийского Общества Слепых (Большая сцена). В рамках мероприятия выступят вокальные и танцевальные коллективы центра. Среди участников мероприятия - Студия эстрадного танца «МЫ!» (руководитель - Галина Зубрилова), Образцовый ансамбль танца «Ровесник» (руководитель и главный танцовщик - Заслуженный работник культуры РФ Лариса Левина) и другие коллективы. Зрители получат возможность познакомиться ближе с работой преподавателей самых разных творческих жанров и направлений. Это яркие личности, передающие свои знания ученикам и помогающие им развивать свои таланты и дарования. Среди них лауреаты многочисленных конкурсов: Наталья Андрианова, Заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат педагогических наук, и Ксения Петухова, художественный руководитель Мастерской вокала «Мечтатели», победительница конкурса «Новые имена». Помимо выступлений артистов, зрителей ожидают приятные сюрпризы. Приглашаются все желающие! Праздник организован Центром культуры «Хорошевский». Более 25 лет в его стенах работают кружки, секции и студии для детей возрастом от 1 года. Задача центра – выявить скрытые таланты и помогать гармоничному развитию каждого ребенка. Новогоднее мероприятие-концерт состоится 19 декабря в 17:00. КСРК ВОС расположен по адресу: Москва, ул. Куусинена, 19а. Вход свободный. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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